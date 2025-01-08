Гол Гусева в овертайме помог «Динамо» победить СКА и упрочить преимущество в серии
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме. Счёт в серии 2-0 в пользу «Динамо».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Демидов (Зайцев, Бардаков) – 10:23 (5x5) 1:1 Чернов – 18:30 (5x5) 2:1 Гусев – 70:41 (5x5)
На 11-й минуте встречи форвард СКА Иван Демидов открыл счёт в матче. На 19-й минуте Артём Чернов сравнял счёт во встрече.
Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал Никита Гусев.
Следующие матчи в серии состоятся 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.
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