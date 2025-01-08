Гол Гусева в овертайме помог «Динамо» победить СКА и упрочить преимущество в серии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме. Счёт в серии 2-0 в пользу «Динамо».

На 11-й минуте встречи форвард СКА Иван Демидов открыл счёт в матче. На 19-й минуте Артём Чернов сравнял счёт во встрече.

Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал Никита Гусев.

Следующие матчи в серии состоятся 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.