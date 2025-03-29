Дубль Мичкова и пас Замулы помогли «Филадельфии» одержать победу над «Баффало»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Баффало Сэйбрз». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). Хозяева одержали победу со счётом 7:4.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков в этой встрече отметился двумя заброшенными шайбами. Также в составе хозяев отличились Джейкоб Пеллетье, Ноа Кейтс, Оуэн Типпетт, Тайсон Фёрстер и Райан Пилинг. Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула отметился результативной передачей. В составе гостей отличились Джек Куинн (дважды), Джон-Джейсон Петерка и Алекс Так.

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