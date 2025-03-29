Дубль Мичкова и пас Замулы помогли «Филадельфии» одержать победу над «Баффало»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Баффало Сэйбрз». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). Хозяева одержали победу со счётом 7:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Мичков (Конечны, Замула) – 05:26 2:0 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 05:55 2:1 Куинн (Петерка, Маклауд) – 10:57 2:2 Петерка (Куинн, Кребс) – 21:40 2:3 Куинн (Маклауд, Пауэр) – 28:13 (pp) 3:3 Мичков (Конечны) – 30:35 4:3 Кейтс (Фёрстер) – 34:10 5:3 Типпетт (Люкселль, Драйсдейл) – 46:39 (pp) 6:3 Фёрстер (Бринк, Кейтс) – 50:12 6:4 Так (Маклауд) – 55:05 (sh) 7:4 Пилинг (Кейтс) – 55:33 (pp)
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков в этой встрече отметился двумя заброшенными шайбами. Также в составе хозяев отличились Джейкоб Пеллетье, Ноа Кейтс, Оуэн Типпетт, Тайсон Фёрстер и Райан Пилинг. Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула отметился результативной передачей. В составе гостей отличились Джек Куинн (дважды), Джон-Джейсон Петерка и Алекс Так.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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