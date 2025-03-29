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Роман Ротенберг прокомментировал второе подряд поражение СКА в серии с «Динамо»

Роман Ротенберг прокомментировал второе подряд поражение СКА в серии с «Динамо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал второе подряд поражение своей команды в серии с московским «Динамо» (1:2 ОТ, 0-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Демидов (Зайцев, Бардаков) – 10:23 (5x5)     1:1 Чернов – 18:30 (5x5)     2:1 Гусев – 70:41 (5x5)    

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, отличная атмосфера на арене. Две сильные команды сыграли без ошибок почти четыре периода. В овертайме мы допустили одну ошибку. Нет вопросов к команде. Все бились. Есть характер. Надо найти ключи к воротам соперника. Забросить больше шайб, потому что одной шайбы мало.

Готовимся к следующей игре, это плей-офф, это серия. Нам есть что улучшить, у нас есть возможности и есть ребята, которые могут вернуться к следующей игре. Это наш капитан и Сергей Плотников. Ждём возвращения наших игроков. Нам надо брать следующий матч. Готовимся», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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