Роман Ротенберг прокомментировал второе подряд поражение СКА в серии с «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал второе подряд поражение своей команды в серии с московским «Динамо» (1:2 ОТ, 0-2).

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, отличная атмосфера на арене. Две сильные команды сыграли без ошибок почти четыре периода. В овертайме мы допустили одну ошибку. Нет вопросов к команде. Все бились. Есть характер. Надо найти ключи к воротам соперника. Забросить больше шайб, потому что одной шайбы мало.

Готовимся к следующей игре, это плей-офф, это серия. Нам есть что улучшить, у нас есть возможности и есть ребята, которые могут вернуться к следующей игре. Это наш капитан и Сергей Плотников. Ждём возвращения наших игроков. Нам надо брать следующий матч. Готовимся», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.