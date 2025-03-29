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Р. Ротенберг: уходит удача, когда не забиваешь в пустые ворота. Это хоккейный бог

Р. Ротенберг: уходит удача, когда не забиваешь в пустые ворота. Это хоккейный бог
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Динамо» (1:2 ОТ) заявил, что его команде необходимо больше бросать и играть в современный хоккей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Демидов (Зайцев, Бардаков) – 10:23 (5x5)     1:1 Чернов – 18:30 (5x5)     2:1 Гусев – 70:41 (5x5)    

«Нам надо убрать лишний пас. Команда «Динамо» играет в разрушительный хоккей. Этот лишний пас не нужен, а мы где-то просто ищем до пустых ворот. Вы же сами всё видели: в пустые ворота надо забивать. Это хоккейный бог, и удача уходит, когда не забиваешь в пустые ворота. Надо больше бросать, идти на отскоки и вторые добивания. Надо играть в современный хоккей, и тогда всё получится.

Мы не первый раз находимся в такой ситуации, когда уступаем 0-2 в серии. Это плей-офф. Надо брать следующую игру. Шаг за шагом. Мы не смотрим на всю серию. Смотрим только на следующую игру. Самое главное, что нам есть кем усилить состав. Мы можем его усилить в следующей игре. Сейчас это самое важное для нас.

Равные соперники, счёт 1:1, команды играют без ошибок. Уберём лишний пас, будем больше забивать, и всё получится», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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