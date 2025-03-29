Р. Ротенберг: уходит удача, когда не забиваешь в пустые ворота. Это хоккейный бог

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Динамо» (1:2 ОТ) заявил, что его команде необходимо больше бросать и играть в современный хоккей.

«Нам надо убрать лишний пас. Команда «Динамо» играет в разрушительный хоккей. Этот лишний пас не нужен, а мы где-то просто ищем до пустых ворот. Вы же сами всё видели: в пустые ворота надо забивать. Это хоккейный бог, и удача уходит, когда не забиваешь в пустые ворота. Надо больше бросать, идти на отскоки и вторые добивания. Надо играть в современный хоккей, и тогда всё получится.

Мы не первый раз находимся в такой ситуации, когда уступаем 0-2 в серии. Это плей-офф. Надо брать следующую игру. Шаг за шагом. Мы не смотрим на всю серию. Смотрим только на следующую игру. Самое главное, что нам есть кем усилить состав. Мы можем его усилить в следующей игре. Сейчас это самое важное для нас.

Равные соперники, счёт 1:1, команды играют без ошибок. Уберём лишний пас, будем больше забивать, и всё получится», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.