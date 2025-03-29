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Главный тренер СКА объяснил, какую ошибку допустила его команда в эпизоде с голом Гусева

Главный тренер СКА объяснил, какую ошибку допустила его команда в эпизоде с голом Гусева
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (1:2 ОТ) объяснил, какую ошибку допустила его команда в эпизоде с голом форварда москвичей Никиты Гусева.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Демидов (Зайцев, Бардаков) – 10:23 (5x5)     1:1 Чернов – 18:30 (5x5)     2:1 Гусев – 70:41 (5x5)    

«Гол «Динамо» в овертайме создал Уил. Гусев бросил, а Уил закрыл вратаря. Надо было просто убрать Уила с пятака, элементарно сделать бокс-аут, и наш вратарь бы поймал эту шайбу. Я не хочу обсуждать игроков соперника, это не этично с моей стороны, я не буду обсуждать никакого их игрока.

Я хочу сказать, что наша команда отработала на все 100% эту игру. А что касается игроков соперника, то мы будем работать над улучшением, чтобы не дать бросить Гусеву. Надо не дать бросить. Но он бросает с синей линии, и надо было просто сдвинуть игрока с пятака. Уил – не самый большой игрок в КХЛ. Сдвигаешь игрока с пятака, и наш вратарь бы отбил. Такие детали. Это плей-офф. Улучшаем детали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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