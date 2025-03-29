Главный тренер СКА объяснил, какую ошибку допустила его команда в эпизоде с голом Гусева

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (1:2 ОТ) объяснил, какую ошибку допустила его команда в эпизоде с голом форварда москвичей Никиты Гусева.

«Гол «Динамо» в овертайме создал Уил. Гусев бросил, а Уил закрыл вратаря. Надо было просто убрать Уила с пятака, элементарно сделать бокс-аут, и наш вратарь бы поймал эту шайбу. Я не хочу обсуждать игроков соперника, это не этично с моей стороны, я не буду обсуждать никакого их игрока.

Я хочу сказать, что наша команда отработала на все 100% эту игру. А что касается игроков соперника, то мы будем работать над улучшением, чтобы не дать бросить Гусеву. Надо не дать бросить. Но он бросает с синей линии, и надо было просто сдвинуть игрока с пятака. Уил – не самый большой игрок в КХЛ. Сдвигаешь игрока с пятака, и наш вратарь бы отбил. Такие детали. Это плей-офф. Улучшаем детали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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