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Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 29 марта 2025 года

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 29 марта 2025 года
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Сегодня, 29 марта, прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Состоялись четыре встречи — две в Западной конференции и две в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Гутик) – 22:33 (5x5)     1:1 Коростелёв (Шабанов) – 26:29 (5x5)     2:1 Блажиевский (Кадейкин) – 61:15 (5x5)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
8 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи (Широков) – 02:06 (5x4)     0:2 Кара (Пьянов, Мёрфи) – 02:54 (5x5)     1:2 Хмелевски (Ливо, Уилсон) – 04:53 (5x4)     2:2 Уилсон (Хмелевски, Ремпал) – 14:04 (5x4)     3:2 Уилсон (Ливо) – 26:19 (5x5)     4:2 Уилсон (Ливо) – 30:23 (5x5)     5:2 Газимов (Набиев) – 33:16 (5x5)     6:2 Ефремов (Пименов) – 38:07 (5x5)     7:2 Ремпал (Ливо, Уилсон) – 52:04 (5x4)     8:2 Тодд (Ливо, Уилсон) – 56:38 (5x4)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Шалунов (Берёзкин, Иванов) – 15:45 (5x4)     2:0 Иванов (Алексеев) – 59:43 (en)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Демидов (Зайцев, Бардаков) – 10:23 (5x5)     1:1 Чернов – 18:30 (5x5)     2:1 Гусев – 70:41 (5x5)    

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Запад

«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии 2-0.
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии 2-0.
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии 2-0.
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии 2-0.

Восток

«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии 1-1.
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии 2-0.
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии 0-2.
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии 1-1.

Отметим, что Кубок Гагарина — 2025 завершится не позднее 25 мая.

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