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Кудашов рассказал, как «Динамо» пытается исправить свою главную проблему в серии со СКА

Кудашов рассказал, как «Динамо» пытается исправить свою главную проблему в серии со СКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над СКА (2:1 ОТ) рассказал, как его команда пытается исправить свою главную проблему в серии с санкт-петербургской командой.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Демидов (Зайцев, Бардаков) – 10:23 (5x5)     1:1 Чернов – 18:30 (5x5)     2:1 Гусев – 70:41 (5x5)    

– Интересная игра с обоюдоострыми моментами. Хорошо, что выиграли. Давайте к вопросам.

– Наверное, единственная ложка дёгтя по итогам двух этих матчей – абсолютно катастрофическая ситуация со вбрасываниями. Второй матч подряд «Динамо» уступило СКА в два раза в этом компоненте. Как это изменить, ведь на «точку» встают одни и те же люди?
– Да. Надо отдать должное ребятам из СКА. Они здорово играют на вбрасываниях. У них очень хорошая статистика. Но мы пытаемся исправить эту ситуацию. Тренируемся дополнительно, рассказываем какие-то тактические моменты. Стараемся исправить. Ясно, что это тяжело. Вы правильно сказали, что ты или умеешь, или не умеешь. Пока так, как есть.

– Из-за проигранных вбрасываний в каждой смене игрокам «Динамо» нужно отнимать шайбу у соперника, что приводит к потере сил.
– Всё правильно.

– Согласны, что это отразилось на третьем периоде, в котором команде пришлось очень сложно?
– Да, согласен. Вы всё правильно говорите. Кто владеет шайбой, тот и чувствует себя свежее. Отнимать шайбу и обороняться – тяжело.

– Ваш коллега только что сказал, что СКА в третьем матче бросает в бой Сергея Плотникова и Александра Никишина. Планируете ли вы задействовать Бреннана Менелла и Артёма Швеца-Рогового, или они будут продолжать находиться в ожидании своего шанса?
– Мы посмотрим. Давайте сейчас ещё подождём. Игровое время у всех ребят было совершенно спокойное. Максимально сыграли Никита Гусев и Артём Сергеев, по 22-23 минуты. Прошла только вторая игра, поэтому не вижу тут никаких проблем. Команда у нас тренированная, команда готова. Посмотрим, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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