Кудашов рассказал, как «Динамо» пытается исправить свою главную проблему в серии со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над СКА (2:1 ОТ) рассказал, как его команда пытается исправить свою главную проблему в серии с санкт-петербургской командой.

– Интересная игра с обоюдоострыми моментами. Хорошо, что выиграли. Давайте к вопросам.

– Наверное, единственная ложка дёгтя по итогам двух этих матчей – абсолютно катастрофическая ситуация со вбрасываниями. Второй матч подряд «Динамо» уступило СКА в два раза в этом компоненте. Как это изменить, ведь на «точку» встают одни и те же люди?

– Да. Надо отдать должное ребятам из СКА. Они здорово играют на вбрасываниях. У них очень хорошая статистика. Но мы пытаемся исправить эту ситуацию. Тренируемся дополнительно, рассказываем какие-то тактические моменты. Стараемся исправить. Ясно, что это тяжело. Вы правильно сказали, что ты или умеешь, или не умеешь. Пока так, как есть.

– Из-за проигранных вбрасываний в каждой смене игрокам «Динамо» нужно отнимать шайбу у соперника, что приводит к потере сил.

– Всё правильно.

– Согласны, что это отразилось на третьем периоде, в котором команде пришлось очень сложно?

– Да, согласен. Вы всё правильно говорите. Кто владеет шайбой, тот и чувствует себя свежее. Отнимать шайбу и обороняться – тяжело.

– Ваш коллега только что сказал, что СКА в третьем матче бросает в бой Сергея Плотникова и Александра Никишина. Планируете ли вы задействовать Бреннана Менелла и Артёма Швеца-Рогового, или они будут продолжать находиться в ожидании своего шанса?

– Мы посмотрим. Давайте сейчас ещё подождём. Игровое время у всех ребят было совершенно спокойное. Максимально сыграли Никита Гусев и Артём Сергеев, по 22-23 минуты. Прошла только вторая игра, поэтому не вижу тут никаких проблем. Команда у нас тренированная, команда готова. Посмотрим, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.