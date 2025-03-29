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«Если хочешь забить, то должен бросать». Гусев — о победном голе в ворота СКА в овертайме

«Если хочешь забить, то должен бросать». Гусев — о победном голе в ворота СКА в овертайме
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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев рассказал о своём победном голе в ворота СКА (2:1 ОТ) в овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Демидов (Зайцев, Бардаков) – 10:23 (5x5)     1:1 Чернов – 18:30 (5x5)     2:1 Гусев – 70:41 (5x5)    

– Хорошая игра, в принципе равная, но самое главное, что мы едем в Питер при счёте 2-0.

– Как решились в овертайме на бросок из настолько неочевидной позиции?
– Если ты хочешь забить, то должен бросать.

– В первом периоде было столько моментов со стороны «Динамо», но почему не получилось забить больше в том отрезке?
– Хорошо играл их вратарь, команда играла плотно, потому и не получилось.

– Все матчи серии будут настолько низовыми и плотными?
– Посмотрим, как будет. Нам надо не отходить от своего плана.

– Не первый раз в этом сезоне вы решаете судьбу игр со СКА. Особый настрой на эту команду?
– Обычный рядовой настрой на игры плей-офф.

– Насколько комфортно ехать в Питер при 2-0 в серии?
– Это была наша задача на домашнюю часть серии. Всё получилось так, как мы и хотели, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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