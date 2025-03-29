«Если хочешь забить, то должен бросать». Гусев — о победном голе в ворота СКА в овертайме

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев рассказал о своём победном голе в ворота СКА (2:1 ОТ) в овертайме.

– Хорошая игра, в принципе равная, но самое главное, что мы едем в Питер при счёте 2-0.

– Как решились в овертайме на бросок из настолько неочевидной позиции?

– Если ты хочешь забить, то должен бросать.

– В первом периоде было столько моментов со стороны «Динамо», но почему не получилось забить больше в том отрезке?

– Хорошо играл их вратарь, команда играла плотно, потому и не получилось.

– Все матчи серии будут настолько низовыми и плотными?

– Посмотрим, как будет. Нам надо не отходить от своего плана.

– Не первый раз в этом сезоне вы решаете судьбу игр со СКА. Особый настрой на эту команду?

– Обычный рядовой настрой на игры плей-офф.

– Насколько комфортно ехать в Питер при 2-0 в серии?

– Это была наша задача на домашнюю часть серии. Всё получилось так, как мы и хотели, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.