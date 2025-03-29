Игрок «Динамо» рассказал, что является самым главным для команды после двух побед над СКА

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский после победы над СКА (2:1 ОТ) рассказал, что является самым главным для команды после двух побед в серии.

– Тяжёлая игра. Хорошо, что выиграли.

– Показалось, что третий период стал самым сложным для «Динамо» в этом матче, где-то пришлось откровенно выживать. Как это выглядело изнутри?

– Да нет. Мы просто чуть отошли в оборону. Нам надо было выстоять. СКА чуть перехватил инициативу, но мы спокойно оборонялись. Вот и всё.

– Сегодня ты дебютировал в плей-офф КХЛ в этом сезоне. Было ли сложно входить в игру?

– Не сложно. Спокойно готовился. Тренеры сказали чуть размяться, и я спокойно вошёл.

– Что сейчас является самым главным для «Динамо» после двух побед на старте серии?

– Сохранить рисунок нашей игры и сохранить победный настрой, — передаёт слова Римашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.