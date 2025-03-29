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Игрок «Динамо» рассказал, что является самым главным для команды после двух побед над СКА

Игрок «Динамо» рассказал, что является самым главным для команды после двух побед над СКА
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Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский после победы над СКА (2:1 ОТ) рассказал, что является самым главным для команды после двух побед в серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Демидов (Зайцев, Бардаков) – 10:23 (5x5)     1:1 Чернов – 18:30 (5x5)     2:1 Гусев – 70:41 (5x5)    

– Тяжёлая игра. Хорошо, что выиграли.

– Показалось, что третий период стал самым сложным для «Динамо» в этом матче, где-то пришлось откровенно выживать. Как это выглядело изнутри?
– Да нет. Мы просто чуть отошли в оборону. Нам надо было выстоять. СКА чуть перехватил инициативу, но мы спокойно оборонялись. Вот и всё.

– Сегодня ты дебютировал в плей-офф КХЛ в этом сезоне. Было ли сложно входить в игру?
– Не сложно. Спокойно готовился. Тренеры сказали чуть размяться, и я спокойно вошёл.

– Что сейчас является самым главным для «Динамо» после двух побед на старте серии?
– Сохранить рисунок нашей игры и сохранить победный настрой, — передаёт слова Римашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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