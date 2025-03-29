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Андронов: СКА добавляет. И это чувствуется. Надеемся на длинную серию

Андронов: СКА добавляет. И это чувствуется. Надеемся на длинную серию
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Нападающий СКА Сергей Андронов после поражения от «Динамо» (1:2 ОТ) подвёл итоги встречи и выразил надежду на длинную серию.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Демидов (Зайцев, Бардаков) – 10:23 (5x5)     1:1 Чернов – 18:30 (5x5)     2:1 Гусев – 70:41 (5x5)    

«В принципе получился упорный матч, хороший матч плей-офф. Очень строго играли обе команды – и мы, и «Динамо». Нам надо просто упростить игру, потому что хотим отдать лишний пас. Надо постараться сыграть проще и настолько эффективнее, насколько это только можно. После выигранного вбрасывания играем немного прямолинейно. Думаю, что мы разберёмся.

Это плей-офф, игры идут через день. Не думаю, что вкат в игру стал какой-то проблемой для нас. Просто они достаточно активно начали, слава богу, что мы вытерпели. Мы добавляем, и это чувствуется. И мы надеемся на длинную серию.

Мы все профессионалы, поэтому давление должно прибавлять нам больше эмоций. Тем более едем домой, к нашим болельщикам. Очень хотим вернуться сюда. Тренерский штаб скажет нам, как надо играть. Если надо будет что-то поменять, то мы поменяем. А так нашей задачей является выиграть одну игру.

Большинство всегда даёт тебе экстра-энергию, если получается забивать. У нас очень мастеровитые ребята. Думаю, что они разберутся. Опять же, надо играть проще и в первую очередь постараться сыграть эффективно», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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