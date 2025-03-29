М. Анисин: в серии «Динамо» и СКА ещё ничего не решено

Обладатель Кубка Гагарина — 2012 Михаил Анисин дал оценку ходу противостояния первого раунда между московским «Динамо» и СКА (2-0 в серии).

«С самого начала было понятно, что серия «Динамо» — СКА будет тяжёлой для обеих команд. Результаты в регулярке значения не имеют, в плей-офф начинается совсем другой хоккей. Счёт пока в пользу «Динамо», но в серии ещё ничего не решено. Если первый матч остался за москвичами, то второй я бы отдал предпочтение СКА. Думаю, в Санкт-Петербурге хозяева будут играть более активно, больше будут наседать на ворота. В состав, скорее всего, вернётся Александр Никишин, будет больше остроты при игре в большинстве. Думаю, мы увидим шесть, а то и все семь матчей в этом противостоянии», — сказал Анисин «Чемпионату».