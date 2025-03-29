Гол и пас Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играли на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США). Хозяева одержали победу со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 02:02 2:0 Пербикс – 07:31 3:0 Пойнт (Макдона, Кучеров) – 17:57 4:0 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 39:43 4:1 Пулок (Ли, Боквист) – 45:58 (pp) 4:2 Гэткомб – 47:47 4:3 Деанджело (Цыплаков, Пелеч) – 48:47 5:3 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 59:46
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этом матче отметился голом и результативной передачей. Также в составе хозяев отличились Ник Пербикс, Брейден Пойнт (дважды) и Джейк Гюнцель. Шайбы гостей на свой счёт записали Райан Пулок, Марк Гэткомб и Тони Деанджело.
Форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков отметился результативной передачей, а защитник Александр Романов в этом матче не отличился.
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