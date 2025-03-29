Гол и пас Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играли на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США). Хозяева одержали победу со счётом 5:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этом матче отметился голом и результативной передачей. Также в составе хозяев отличились Ник Пербикс, Брейден Пойнт (дважды) и Джейк Гюнцель. Шайбы гостей на свой счёт записали Райан Пулок, Марк Гэткомб и Тони Деанджело.

Форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков отметился результативной передачей, а защитник Александр Романов в этом матче не отличился.