Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 29 марта 2025 года
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Сегодня, 29 марта, прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2025, суббота. 11:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 Зимин (Рыбин, Гололобов) – 06:11 (5x3) 1:1 Сердюк (Минеев) – 24:37 (5x4) 1:2 Соколов (Минеев) – 43:02 (5x5)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Окончен
4 : 1
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
1:0 Рожков (Гордеев, Панкратов) – 16:04 (5x5) 1:1 Варлаков (Опалев, Омелюсик) – 31:34 (5x5) 2:1 Чуркин (Янченко, Макаров) – 31:47 (5x5) 3:1 Янченко (Дрягилев) – 57:18 (en) 4:1 Шамшурин – 59:53 (en)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
6 : 3
Химик
Воскресенск
0:1 Кондырев (Соловьёв) – 01:51 (5x5) 1:1 Круженков (Верёвкин, Дидковский) – 19:57 (5x4) 1:2 Лукин (Соколов, Кондырев) – 22:06 (5x5) 2:2 Угольников (Глебов, Тагиров) – 28:03 (5x4) 3:2 Тютнев (Чуфаров, Аввакумов) – 35:26 (5x5) 4:2 Дидковский (Круженков) – 37:30 (5x5) 5:2 Комаристый (Болтанов, Кожемякин) – 49:34 (5x5) 5:3 Пивчулин (Корбит) – 55:16 (5x5) 6:3 Тютнев – 59:41 (en)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Рубин
Тюмень
1:0 Шеховцов (Анисимов, Дишковский) – 09:55 (5x5) 2:0 Шеховцов (Лутфуллин, Филиппов) – 13:18 (5x4) 3:0 Барабанов (Демидов) – 37:09 (5x5) 3:1 Воронков (Горшков, Баранов) – 52:29 (6x5) 3:2 Стихановский (Баранов, Бобылёв) – 56:08 (5x5)
Все пары 1/8 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск);
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж);
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск);
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган);
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань);
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва);
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).
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