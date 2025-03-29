Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 29 марта 2025 года

Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 29 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 марта, прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2025, суббота. 11:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 Зимин (Рыбин, Гололобов) – 06:11 (5x3)     1:1 Сердюк (Минеев) – 24:37 (5x4)     1:2 Соколов (Минеев) – 43:02 (5x5)    
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Окончен
4 : 1
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
1:0 Рожков (Гордеев, Панкратов) – 16:04 (5x5)     1:1 Варлаков (Опалев, Омелюсик) – 31:34 (5x5)     2:1 Чуркин (Янченко, Макаров) – 31:47 (5x5)     3:1 Янченко (Дрягилев) – 57:18 (en)     4:1 Шамшурин – 59:53 (en)    
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
6 : 3
Химик
Воскресенск
0:1 Кондырев (Соловьёв) – 01:51 (5x5)     1:1 Круженков (Верёвкин, Дидковский) – 19:57 (5x4)     1:2 Лукин (Соколов, Кондырев) – 22:06 (5x5)     2:2 Угольников (Глебов, Тагиров) – 28:03 (5x4)     3:2 Тютнев (Чуфаров, Аввакумов) – 35:26 (5x5)     4:2 Дидковский (Круженков) – 37:30 (5x5)     5:2 Комаристый (Болтанов, Кожемякин) – 49:34 (5x5)     5:3 Пивчулин (Корбит) – 55:16 (5x5)     6:3 Тютнев – 59:41 (en)    
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Рубин
Тюмень
1:0 Шеховцов (Анисимов, Дишковский) – 09:55 (5x5)     2:0 Шеховцов (Лутфуллин, Филиппов) – 13:18 (5x4)     3:0 Барабанов (Демидов) – 37:09 (5x5)     3:1 Воронков (Горшков, Баранов) – 52:29 (6x5)     3:2 Стихановский (Баранов, Бобылёв) – 56:08 (5x5)    

Все пары 1/8 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск);
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж);
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск);
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган);
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань);
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва);
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).

Календарь плей-офф ВХЛ
Сетка плей-офф ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android