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Результаты матчей плей-ин МХЛ на 29 марта 2025 года

Результаты матчей плей-ин МХЛ на 29 марта 2025 года
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29 марта прошли три матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Окончен
0 : 5
Красная Армия
Москва
0:1 Порошков (Зайцев, Донцов) – 03:33 (5x5)     0:2 Паутов (Фролов) – 37:51 (5x5)     0:3 Патрихаев (Паутов) – 41:55 (5x4)     0:4 Майстренко (Андреянов) – 53:31 (5x5)     0:5 Венскель – 57:06 (en)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Москва
Окончен
2 : 0
МХК Динамо М
Москва
1:0 Мурашев – 30:18 (5x4)     2:0 Бондарь (Кашаев, Мурашев) – 38:08 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 3-й матч
29 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
1 : 3
Динамо-Шинник
Бобруйск
1:0 Власов (Шилов, Казулаев) – 03:23 (5x5)     1:1 Хобян (Салыго, Лозовский) – 06:32 (5x4)     1:2 Хомченко (Корзун) – 10:01 (5x5)     1:3 Салыго (Русаков) – 11:51 (5x5)    

Серии плей-ин Восточной конференции:

«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — «Толпар» (Уфа);
«Авто» (Екатеринбург) — «Ладья» (Тольятти);
«Стальные Лисы» (Магнитогорск) — МХК «Молот» (Пермь).

Серии плей-ин Западной конференции:

«Алмаз» (Череповец) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск);
«Атлант» (Московская область) — «Красная Армия» (Москва);
МХК «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Москва).

Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.

Календарь плей-офф МХЛ
Сетка плей-офф МХЛ
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