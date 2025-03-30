Никита Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на первое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» он набрал 4 (1+3) очка. Всего на счету форварда 109 (33+75) очков в 69 матчах.

Вторую строчку в списке бомбардиров занимает канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Он набрал 108 (29+79) очков за 73 игры. На третьей строчке располагается форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Немец за 68 матчей забил 49 голов и оформил 52 результативные передачи — 101 очко.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 18 апреля.