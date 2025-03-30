Никита Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на первое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» он набрал 4 (1+3) очка. Всего на счету форварда 109 (33+75) очков в 69 матчах.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 02:02 2:0 Пербикс – 07:31 3:0 Пойнт (Макдона, Кучеров) – 17:57 4:0 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 39:43 4:1 Пулок (Ли, Боквист) – 45:58 (pp) 4:2 Гэткомб – 47:47 4:3 Деанджело (Цыплаков, Пелеч) – 48:47 5:3 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 59:46
Вторую строчку в списке бомбардиров занимает канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Он набрал 108 (29+79) очков за 73 игры. На третьей строчке располагается форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Немец за 68 матчей забил 49 голов и оформил 52 результативные передачи — 101 очко.
Регулярный чемпионат НХЛ завершится 18 апреля.
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