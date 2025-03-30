Кучеров покорил достижение Овечкина в НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил 33-й матч в карьере с четырьмя очками. Кучеров обошел форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (32) и сравнялся с Кентом Нильссоном (33) по количеству таких игр, сообщает официальный сайт НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 02:02 2:0 Пербикс – 07:31 3:0 Пойнт (Макдона, Кучеров) – 17:57 4:0 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 39:43 4:1 Пулок (Ли, Боквист) – 45:58 (pp) 4:2 Гэткомб – 47:47 4:3 Деанджело (Цыплаков, Пелеч) – 48:47 5:3 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 59:46
Это пятый показатель среди игроков, родившихся и выросших за пределами Северной Америки. Лидерами списка являются Яромир Ягр (56), Петер Штястны (54), Яри Курри (47) и Теему Селянне (38).
Кучеров забил гол и сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3).
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 69 матчах, в которых забил 33 гола и сделал 76 результативных передач.
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