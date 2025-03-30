Кучеров покорил достижение Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил 33-й матч в карьере с четырьмя очками. Кучеров обошел форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (32) и сравнялся с Кентом Нильссоном (33) по количеству таких игр, сообщает официальный сайт НХЛ.

Это пятый показатель среди игроков, родившихся и выросших за пределами Северной Америки. Лидерами списка являются Яромир Ягр (56), Петер Штястны (54), Яри Курри (47) и Теему Селянне (38).

Кучеров забил гол и сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 69 матчах, в которых забил 33 гола и сделал 76 результативных передач.