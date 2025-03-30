Пакетт и Кузнецов сражались на клюшках, судьи обнимали Комтуа. Яркие фото победы «Динамо»

29 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл второй матч серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча команд Западной конференции завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме. Счёт в серии 2-0 в пользу «Динамо».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 11-й минуте встречи счёт в матче открыл форвард СКА Иван Демидов. На 19-й минуте Артём Чернов забросил ответную шайбу. Победу «Динамо» принёс в овертайме Никита Гусев.

Следующие матчи в серии до четырёх побед состоятся 31 марта и 2 апреля в Санкт-Петербурге, при необходимости соперники также сыграют 4, 6 и 8 апреля.