Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «Сент-Луиса» забивали Захари Болдюк и российский форвард Павел Бучневич. Российский нападающий Алексей Торопченко не записал на свой счёт результативных действий.

За «Колорадо» отличился Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Калгари Флэймз», а «Сент-Луис» сыграет с «Детройт Ред Уингз».