Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Колорадо – Сент-Луис, результат матча 30 марта 2025, счет 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 23:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Болдюк (Томас, Сундквист) – 10:57 (pp)     1:1 Маккиннон (Тэйвз) – 12:09     1:2 Бучневич (Сутер, Томас) – 48:54    

В составе «Сент-Луиса» забивали Захари Болдюк и российский форвард Павел Бучневич. Российский нападающий Алексей Торопченко не записал на свой счёт результативных действий.

За «Колорадо» отличился Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Калгари Флэймз», а «Сент-Луис» сыграет с «Детройт Ред Уингз».

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android