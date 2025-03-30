Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 23:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Болдюк (Томас, Сундквист) – 10:57 (pp) 1:1 Маккиннон (Тэйвз) – 12:09 1:2 Бучневич (Сутер, Томас) – 48:54
В составе «Сент-Луиса» забивали Захари Болдюк и российский форвард Павел Бучневич. Российский нападающий Алексей Торопченко не записал на свой счёт результативных действий.
За «Колорадо» отличился Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Колорадо» встретится с «Калгари Флэймз», а «Сент-Луис» сыграет с «Детройт Ред Уингз».
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