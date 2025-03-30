Маккиннон сравнялся с Кучеровым в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон сравнялся с российский нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ.

Маккиннон забил гол в матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (1:2) и набрал 109-е (30+79) очко в нынешнем сезоне. Теперь Маккиннон и Кучеров делят первое место в гонке бомбардиров.

Ранее Кучеров забил гол и сделал три результативные передачи в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3).

На третьей строчке располагается форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Немец за 68 матчей забил 49 голов и оформил 52 результативные передачи — 101 очко.