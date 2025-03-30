Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров повторил достижение, ранее покорявшееся лишь пяти легендам НХЛ в истории

Никита Кучеров повторил достижение, ранее покорявшееся лишь пяти легендам НХЛ в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд. Таким образом, 31-летний россиянин повторил достижение, которое ранее покорялось лишь пяти легендам НХЛ в истории. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 02:02     2:0 Пербикс – 07:31     3:0 Пойнт (Макдона, Кучеров) – 17:57     4:0 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 39:43     4:1 Пулок (Ли, Боквист) – 45:58 (pp)     4:2 Гэткомб – 47:47     4:3 Деанджело (Цыплаков, Пелеч) – 48:47     5:3 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 59:46    

По информации источника, Кучеров набрал четыре очка в подряд идущих матчах в шестой раз за свою карьеру. В истории НХЛ только пятерым игрокам удавалось повторить этот успех столько же раз: Уэйну Гретцки — 32 раза, Марио Лемье (19), Полу Коффи (6), Майку Босси (6) и Марселю Дионну (6).

Напомним, Никита забил гол и сделал три результативные передачи в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), который недавно завершился, а также оформил 1+3 в предыдущем матче «молний» с «Ютой» (8:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 0
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Гюнцель (Кучеров, Макдона) – 01:30     2:0 Хедман (Мозер, Хагель) – 04:20     3:0 Гонсалвес (Лиллеберг, Гурд) – 25:05     4:0 Кучеров (Пойнт, Рэддиш) – 29:14     5:0 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 37:54 (pp)     6:0 Бьёркстранд (Гурд, Макдона) – 39:36     7:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 48:59     8:0 Бьёркстранд (Пербикс) – 54:54    
Материалы по теме
Шоу Кучерова продолжается! Снова набрал 100 очков в НХЛ и отобрал рекорд у Овечкина
Шоу Кучерова продолжается! Снова набрал 100 очков в НХЛ и отобрал рекорд у Овечкина

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android