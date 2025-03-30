Никита Кучеров повторил достижение, ранее покорявшееся лишь пяти легендам НХЛ в истории

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд. Таким образом, 31-летний россиянин повторил достижение, которое ранее покорялось лишь пяти легендам НХЛ в истории. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
По информации источника, Кучеров набрал четыре очка в подряд идущих матчах в шестой раз за свою карьеру. В истории НХЛ только пятерым игрокам удавалось повторить этот успех столько же раз: Уэйну Гретцки — 32 раза, Марио Лемье (19), Полу Коффи (6), Майку Босси (6) и Марселю Дионну (6).
Напомним, Никита забил гол и сделал три результативные передачи в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), который недавно завершился, а также оформил 1+3 в предыдущем матче «молний» с «Ютой» (8:0).
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