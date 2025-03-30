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В руководстве «Вашингтона» оценили шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в нынешнем сезоне

В руководстве «Вашингтона» оценили шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в нынешнем сезоне
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик ответил на вопрос, сможет ли российский нападающий Александр Овечкин побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в нынешнем сезоне НХЛ.

«Судя по тому, как он начал этот сезон — он сразу начал забивать и делал это сериями, с многозабивными матчами… а ведь он всегда заканчивает сезоны сильнее, чем начинает. Так что, если это его «начало», то в концовке сезона мы можем оказаться в очень хорошей ситуации», — приводит слова Патрика Russian Machine Never Breaks.

На текущий момент Овечкину осталось забросить шесть шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

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