Хет-трик Хишира помог «Нью-Джерси» обыграть «Миннесоту» в НХЛ. У Якова Тренина — «-1»

В ночь с 29 на 30 марта мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нью-Джерси Дэвилз», победу в котором со счётом 5:2 одержали гости льда.

В составе победителей голами отметились Томаш Татар, Пол Коттер, а также хет-трик оформил Нико Хишир. У хозяев забивали Маркус Фолиньо и Райан Хартман. Российский форвард Яков Тренин завершил встречу с показателем полезности «-1». Лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов не успел полностью восстановиться к матчу и не смог принять участия в нём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Миннесота» вновь сыграет с «Нью-Джерси», однако проведёт матч в гостях. Встреча пройдёт 1 апреля.

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