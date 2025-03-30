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Миннесота Уайлд — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 30 марта 2025, счёт 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Хет-трик Хишира помог «Нью-Джерси» обыграть «Миннесоту» в НХЛ. У Якова Тренина — «-1»
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В ночь с 29 на 30 марта мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нью-Джерси Дэвилз», победу в котором со счётом 5:2 одержали гости льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Братт, Ноэсен) – 00:29     0:2 Коттер (Дюмулен, Фут) – 05:46     1:2 Фолиньо (Сперджен, Нюквист) – 16:31     1:3 Хишир – 43:13     2:3 Хартман (Фолиньо, Богосян) – 45:22     2:4 Хишир (Хьюз, Братт) – 54:50 (pp)     2:5 Татар (Палат, Даулинг) – 56:46    

В составе победителей голами отметились Томаш Татар, Пол Коттер, а также хет-трик оформил Нико Хишир. У хозяев забивали Маркус Фолиньо и Райан Хартман. Российский форвард Яков Тренин завершил встречу с показателем полезности «-1». Лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов не успел полностью восстановиться к матчу и не смог принять участия в нём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Миннесота» вновь сыграет с «Нью-Джерси», однако проведёт матч в гостях. Встреча пройдёт 1 апреля.

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