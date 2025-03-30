И. о. тренера «Филадельфии» высказался о Матвее Мичкове

Исполняющий обязанности главного тренера «Филадельфии Флайерз» Брэд Шоу высказался о российском нападающем Матвее Мичкове. Напомним, после увольнения Джона Тортореллы из клуба Мичков в двух матчах подряд оформил дубль. До этого он не забивал на протяжении десяти игр кряду.

«Он исключительный игрок, выдающийся в атаке. Я думаю, что ему ещё предстоит понять: чем лучше он играет в обороне и без шайбы, тем быстрее он её возвращает, а значит, у него больше возможностей продемонстрировать свой набор навыков. У него огромный потенциал для роста как в игре без шайбы, так и в игре с ней.

Он будет учиться на своём опыте, что работает, а что нет, в самых разных ситуациях. И он уже далеко продвинулся по этому пути. Это действительно захватывающе — представлять, каким игроком он станет через три-четыре года», — приводит слова Шоу официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Мичков принял участие в 73 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 32 результативные передачи.