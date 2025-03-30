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Оттава Сенаторз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 29 марта 2025, счёт 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

24 сейва Тарасова и гол Марченко не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Оттавой»
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В ночь с 29 на 30 марта мск на льду «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Оттава Сенаторз» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором со счётом 3:2 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Грейг (Шабо, Пинто) – 07:24     1:1 Дженнер (Веренски, Матейчук) – 07:55     2:1 Батерсон (Козенс, Зуб) – 14:08     3:1 Сандерсон (Пинто, Грейг) – 29:17     3:2 Марченко (Веренски) – 51:02    

В составе победителей голами отметились Ридли Грейг (1+1), Дрейк Батерсон и Джейк Сандерсон. Российский защитник канадской команды Артём Зуб отметился результативной передачей.

У гостей забросил канадский форвард Бун Дженнер и российский нападающий Кирилл Марченко. Другие россияне — Иван Проворов, Дмитрий Воронков не отметились голевыми действиями в этой встрече. Голкипер Даниил Тарасов совершил 24 спасения в этом матче.

В следующем матче «Оттава» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 31 марта. «Коламбус» встретится дома с «Нэшвилл Предаторз» 2 апреля.

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