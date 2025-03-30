24 сейва Тарасова и гол Марченко не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Оттавой»

В ночь с 29 на 30 марта мск на льду «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Оттава Сенаторз» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором со счётом 3:2 одержали хозяева льда.

В составе победителей голами отметились Ридли Грейг (1+1), Дрейк Батерсон и Джейк Сандерсон. Российский защитник канадской команды Артём Зуб отметился результативной передачей.

У гостей забросил канадский форвард Бун Дженнер и российский нападающий Кирилл Марченко. Другие россияне — Иван Проворов, Дмитрий Воронков не отметились голевыми действиями в этой встрече. Голкипер Даниил Тарасов совершил 24 спасения в этом матче.

В следующем матче «Оттава» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 31 марта. «Коламбус» встретится дома с «Нэшвилл Предаторз» 2 апреля.

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