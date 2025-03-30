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Нэшвилл – Вегас, результат матча 30 марта 2025, счет 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Вегас» обыграл «Нэшвилл», у Барбашёва результативная передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 О'Райлли (Бланкенбург, Форсберг) – 25:53 (pp)     1:1 Айкел (Теодор, Стоун) – 28:26     1:2 Смит (Барбашёв, Олофссон) – 46:25 (pp)     1:3 Хауден (Айкел, Теодор) – 59:15    

В составе «Вегаса» забивали Джек Айкел, Райлли Смит и Бретт Хауден. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей. Форвард Павел Дорофеев не отметился результативными действиями.

Единственную шайбу за «Нэшвилл» забросил Райан О'Райлли. Российский нападающий Фёдор Свечков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Вегас» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

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