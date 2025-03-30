«Вегас» обыграл «Нэшвилл», у Барбашёва результативная передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе «Вегаса» забивали Джек Айкел, Райлли Смит и Бретт Хауден. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей. Форвард Павел Дорофеев не отметился результативными действиями.

Единственную шайбу за «Нэшвилл» забросил Райан О'Райлли. Российский нападающий Фёдор Свечков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Вегас» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».