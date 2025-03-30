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«Это сюрреалистично». Генменеджер «Вашингтона» — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

«Это сюрреалистично». Генменеджер «Вашингтона» — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о погоне российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Это невероятно, сюрреалистично, трудно поверить, что это действительно происходит, Это казалось недостижимым рекордом. Журналисты спрашивали: «Сможет ли он сделать это в этом году?» И я думал: «Чёрт, это очень много голов, которые нужно забить». Но вот мы здесь. Это просто доказательство того, насколько он невероятен как снайпер и как он держится на таком уровне все эти годы. Делать такое в 39 лет — это просто невероятно», — приводит слова Патрика Russian Machine Never Breaks.

На текущий момент Овечкину осталось забросить шесть шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

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