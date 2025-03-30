Бучневич прокомментировал свою победную шайбу в матче с «Колорадо»
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич высказался о своём голе в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:1), который оказался для его команды победным.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 23:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Болдюк (Томас, Сундквист) – 10:57 (pp) 1:1 Маккиннон (Тэйвз) – 12:09 1:2 Бучневич (Сутер, Томас) – 48:54
«Я знал, что Роберт Томас отдаст передачу на Сьютса [Райана Сутера], и я знал, что Сьютс будет бросать. Я просто попытался пролезть к воротам, шайба в меня попала. Я выиграл подбор, и вратарь даже ничего не увидел.
Подводя итог, это была весёлая игра, и лично для меня интересная. Обе команды показали хороший хоккей», — приводит слова Бучневича пресс-служба НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету 29-летнего Бучневича 48 (15+33) очков в 69 матчах.
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