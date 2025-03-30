Бучневич прокомментировал свою победную шайбу в матче с «Колорадо»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич высказался о своём голе в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:1), который оказался для его команды победным.

«Я знал, что Роберт Томас отдаст передачу на Сьютса [Райана Сутера], и я знал, что Сьютс будет бросать. Я просто попытался пролезть к воротам, шайба в меня попала. Я выиграл подбор, и вратарь даже ничего не увидел.

Подводя итог, это была весёлая игра, и лично для меня интересная. Обе команды показали хороший хоккей», — приводит слова Бучневича пресс-служба НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 29-летнего Бучневича 48 (15+33) очков в 69 матчах.