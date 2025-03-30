Матвей Мичков повторил необычный рекорд «Филадельфии» последних 30-ти лет

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (7:4), набрав очки в своей пятой игре кряду. Как сообщает пресс-служба НХЛ, россиянин стал вторым новичком «лётчиков» за последние 30 лет, которому удалось оформить две пятиматчевые результативные серии за один сезон.

Единственным игроком помимо Мичкова за последние три десятка лет, которому удалось отметиться аналогичным достижением, был Мэтт Рид в сезоне -2011/2012 (две пятиматчевые очковые серии).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 20-летнего Мичкова 56 (24+32) очков в 73 матчах.

Напомним, 27 марта «Филадельфия» рассталась с главным тренером Джоном Тортореллой.