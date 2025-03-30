Джон Таварес — лидер по голам в НХЛ после Турнира четырёх наций

Звёздный центрфорвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1), доведя количество своих голов с 23 февраля до 13-ти. Как сообщает пресс-служба лиги, канадец является в данный момент лидером НХЛ по заброшенным шайбам после окончания Турнира четырёх наций.

Отметим, что этот матч стал уже шестым подряд для канадского форварда, в котором он отметился минимум одним набранным очков. Он оформил уже третий дубль за эти шесть встреч.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 34-летнего Тавареса 69 (35+34) очков в 66 матчах. Это его седьмой сезон в составе «кленовых листьев». Ранее в НХЛ он защищал цвета «Нью-Йорк Айлендерс».