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Матвея Мичкова признали первой звездой матча с «Баффало»

Матвея Мичкова признали первой звездой матча с «Баффало»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (7:4). По окончанию встречи НХЛ признала 20-летнего россиянина первой звездой матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Мичков (Конечны, Замула) – 05:27     2:0 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 05:56     2:1 Куинн (Петерка, Маклауд) – 10:57     2:2 Петерка (Куинн, Кребс) – 21:41     2:3 Куинн (Маклауд, Пауэр) – 28:13 (pp)     3:3 Мичков (Конечны) – 30:36     4:3 Кейтс (Фёрстер, Бринк) – 34:11     5:3 Пилинг (Типпетт, Люкселль) – 46:39 (pp)     6:3 Фёрстер (Бринк, Кейтс) – 50:13     6:4 Так (Маклауд) – 55:05 (sh)     7:4 Пилинг (Кейтс) – 55:34 (pp)    

Звание второй звезды досталось форварду «Флайерз» Тайсону Фёрстеру, отметившемуся голом и передачей. Третьей звездой признали нападающего «Баффало» Джека Куинна, на счету которого дубль и передача.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету молодого российского форварда 56 (24+32) очков в 73 матчах. Это его первый сезон не только в клубе, но и в НХЛ.

Напомним, 27 марта «Филадельфия» рассталась с главным тренером Джоном Тортореллой, с которым у Мичкова непросто складывались отношения.

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