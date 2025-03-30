Матвея Мичкова признали первой звездой матча с «Баффало»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (7:4). По окончанию встречи НХЛ признала 20-летнего россиянина первой звездой матча.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Мичков (Конечны, Замула) – 05:27 2:0 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 05:56 2:1 Куинн (Петерка, Маклауд) – 10:57 2:2 Петерка (Куинн, Кребс) – 21:41 2:3 Куинн (Маклауд, Пауэр) – 28:13 (pp) 3:3 Мичков (Конечны) – 30:36 4:3 Кейтс (Фёрстер, Бринк) – 34:11 5:3 Пилинг (Типпетт, Люкселль) – 46:39 (pp) 6:3 Фёрстер (Бринк, Кейтс) – 50:13 6:4 Так (Маклауд) – 55:05 (sh) 7:4 Пилинг (Кейтс) – 55:34 (pp)
Звание второй звезды досталось форварду «Флайерз» Тайсону Фёрстеру, отметившемуся голом и передачей. Третьей звездой признали нападающего «Баффало» Джека Куинна, на счету которого дубль и передача.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету молодого российского форварда 56 (24+32) очков в 73 матчах. Это его первый сезон не только в клубе, но и в НХЛ.
Напомним, 27 марта «Филадельфия» рассталась с главным тренером Джоном Тортореллой, с которым у Мичкова непросто складывались отношения.
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