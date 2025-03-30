Матвея Мичкова признали первой звездой матча с «Баффало»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (7:4). По окончанию встречи НХЛ признала 20-летнего россиянина первой звездой матча.

Звание второй звезды досталось форварду «Флайерз» Тайсону Фёрстеру, отметившемуся голом и передачей. Третьей звездой признали нападающего «Баффало» Джека Куинна, на счету которого дубль и передача.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету молодого российского форварда 56 (24+32) очков в 73 матчах. Это его первый сезон не только в клубе, но и в НХЛ.

Напомним, 27 марта «Филадельфия» рассталась с главным тренером Джоном Тортореллой, с которым у Мичкова непросто складывались отношения.