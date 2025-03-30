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Артемий Панарин оформил дубль за «Рейнджерс» в первом периоде матча с «Сан-Хосе»

Артемий Панарин оформил дубль за «Рейнджерс» в первом периоде матча с «Сан-Хосе»
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В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент позади первый период, счёт 2:0 в пользу гостей. Автором обеих шайб «копов» стал российский нападающий Артемий Панарин.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Перерыв
0 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Шнайдер, Вааканайнен) – 12:04     0:2 Панарин (Борген, Трочек) – 13:58    

Отметим, что Панарин дважды поразил ворота своего соотечественника Александра Георгиева, который вышел на этот матч в качестве стартового вратаря «акул».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео обеих шайб звёздного форварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, на счету 33-летнего Панарина 79 (33+46) очков в 71 матче.

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