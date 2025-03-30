Артемий Панарин оформил дубль за «Рейнджерс» в первом периоде матча с «Сан-Хосе»

В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент позади первый период, счёт 2:0 в пользу гостей. Автором обеих шайб «копов» стал российский нападающий Артемий Панарин.
Отметим, что Панарин дважды поразил ворота своего соотечественника Александра Георгиева, который вышел на этот матч в качестве стартового вратаря «акул».
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео обеих шайб звёздного форварда:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, на счету 33-летнего Панарина 79 (33+46) очков в 71 матче.
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