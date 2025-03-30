Джон Таварес выдал самую длинную голевую серию в качестве игрока «Торонто»

Звёздный центрфорвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1), продлив свою голевую серию до пяти встреч. Это самая длинная серия с заброшенными шайбами канадца в качестве игрока «кленовых листьев».

Отметим, что в последний раз 34-летний Таварес выдавал пятиматчевую голевую серию с 7 по 16 февраля 2013 года, когда защищал цвета «Нью-Йорк Айлендерс». Это его седьмой сезон в составе «Мэйпл Лифс».

Также этот матч стал уже шестым подряд для канадского форварда, в котором он отметился минимум одним набранным очком.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Тавареса 69 (35+34) очков в 66 матчах. Его команда лидирует в Атлантическом дивизионе с 92 очками.