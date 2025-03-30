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Джон Таварес выдал самую длинную голевую серию в качестве игрока «Торонто»

Джон Таварес выдал самую длинную голевую серию в качестве игрока «Торонто»
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Звёздный центрфорвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1), продлив свою голевую серию до пяти встреч. Это самая длинная серия с заброшенными шайбами канадца в качестве игрока «кленовых листьев».

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Лаферрье (Дано) – 21:57     1:1 Мэттьюс (Маккейб) – 40:55 (sh)     1:2 Таварес (Мэттьюс, Райлли) – 52:04 (pp)     1:3 Таварес (Марнер) – 58:35    

Отметим, что в последний раз 34-летний Таварес выдавал пятиматчевую голевую серию с 7 по 16 февраля 2013 года, когда защищал цвета «Нью-Йорк Айлендерс». Это его седьмой сезон в составе «Мэйпл Лифс».

Также этот матч стал уже шестым подряд для канадского форварда, в котором он отметился минимум одним набранным очком.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Тавареса 69 (35+34) очков в 66 матчах. Его команда лидирует в Атлантическом дивизионе с 92 очками.

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