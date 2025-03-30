Джон Таварес выдал самую длинную голевую серию в качестве игрока «Торонто»
Поделиться
Звёздный центрфорвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1), продлив свою голевую серию до пяти встреч. Это самая длинная серия с заброшенными шайбами канадца в качестве игрока «кленовых листьев».
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Лаферрье (Дано) – 21:57 1:1 Мэттьюс (Маккейб) – 40:55 (sh) 1:2 Таварес (Мэттьюс, Райлли) – 52:04 (pp) 1:3 Таварес (Марнер) – 58:35
Отметим, что в последний раз 34-летний Таварес выдавал пятиматчевую голевую серию с 7 по 16 февраля 2013 года, когда защищал цвета «Нью-Йорк Айлендерс». Это его седьмой сезон в составе «Мэйпл Лифс».
Также этот матч стал уже шестым подряд для канадского форварда, в котором он отметился минимум одним набранным очком.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Тавареса 69 (35+34) очков в 66 матчах. Его команда лидирует в Атлантическом дивизионе с 92 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2025
-
07:34
-
07:20
-
07:01
-
06:43
-
06:23
-
06:13
-
06:01
-
05:43
-
05:22
-
04:56
-
04:46
-
04:14
-
03:39
-
03:22
-
02:58
-
02:48
-
02:24
-
02:08
-
01:33
-
00:22
-
00:01
- 29 марта 2025
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:39
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:18
-
23:09
-
23:04
-
22:59
-
22:34
-
22:13
-
21:51