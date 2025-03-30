Звено «Далласа» Робертсон — Хинц — Рантанен соорудило 20 голов за последние 10 периодов
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В эти минуты в Сиэтле (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Даллас Старз». На данный момент идёт второй период, счёт 2:1 в пользу гостей. Шайбы в составе «звёзд» забросили Джейсон Робертсон и Роопе Хинц.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Перерыв
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Толванен (Макканн, Бураковски) – 01:27 1:1 Робертсон (Бурк, Стил) – 11:50 1:2 Хинц (Робертсон, Рантанен) – 18:24 (pp)
Таким образом, звено «Далласа» Джейсон Робертсон — Роопе Хинц — Микко Рантанен соорудило уже 20 шайб за последние 10 периодов.
Напомним, Рантанен присоединился к «Старз» 8 марта в результате обмена из «Каролины Харрикейнз», куда ранее по ходу этого сезона был обменян из «Колорадо Эвеланш», за который провёл десять сезонов. За «звёзд» финн уже успел набрать 9 (3+6) очков.
Отметим, что на данный момент «Даллас» имеет действующую четырёхматчевую победную серию.
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