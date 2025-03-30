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Марченко — о своей шайбе «Оттаве»: это был не мой гол, мы все вместе его заработали

Марченко — о своей шайбе «Оттаве»: это был не мой гол, мы все вместе его заработали
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал свой гол в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттава Сенаторз» (2:3).

«У нас было много моментов. Мы очень хорошо прибавили [в третьем периоде]. Мой гол помог, но он не был моим голом. Мы все вместе его заработали, чтобы создать момент для меня, все пять парней. Это был хороший матч, но мы можем их побеждать, это очевидно», — приводит слова Марченко The Athletic.

Всего в нынешнем сезоне на счету 24-летнего Марченко 66 (28+38) очков в 69 матчах. Этот матч стал уже третьим подряд для россиянина, в котором он отметился минимум одной заброшенной шайбой. Его команда занимает пятое место в Столичном дивизионе с 75 очками.

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