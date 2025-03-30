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Главный тренер «Тампы»: лучший способ получить опыт — «отскочить» и извлечь из этого урок

Главный тренер «Тампы»: лучший способ получить опыт — «отскочить» и извлечь из этого урок
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), в котором «молнии» вели по ходу встречи 4:0, однако пропустили три подряд шайбы в третьем периоде.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 02:02     2:0 Пербикс – 07:31     3:0 Пойнт (Макдона, Кучеров) – 17:57     4:0 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 39:43     4:1 Пулок (Ли, Боквист) – 45:58 (pp)     4:2 Гэткомб – 47:47     4:3 Деанджело (Цыплаков, Пелеч) – 48:47     5:3 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 59:46    

«Очень многое шло по нашему сценарию в этом домашнем матче, но мы заработали это. Единственной разницей сегодня было то, что мы повели 4:0, но если быть честным, то мы не заслуживали преимущество в четыре шайбы. Опыт приходит самыми разнообразными способами, формами… возможно, лучшее из них — когда ты можешь «отскочить» с победой и извлечь из этого урок», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

«Тампа» набрала 91 очко и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

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