Главный тренер «Тампы»: лучший способ получить опыт — «отскочить» и извлечь из этого урок

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), в котором «молнии» вели по ходу встречи 4:0, однако пропустили три подряд шайбы в третьем периоде.

«Очень многое шло по нашему сценарию в этом домашнем матче, но мы заработали это. Единственной разницей сегодня было то, что мы повели 4:0, но если быть честным, то мы не заслуживали преимущество в четыре шайбы. Опыт приходит самыми разнообразными способами, формами… возможно, лучшее из них — когда ты можешь «отскочить» с победой и извлечь из этого урок», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

«Тампа» набрала 91 очко и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.