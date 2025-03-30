Панарин сравнялся с Кучеровым и сократил отрыв от Овечкина по голам в сезоне НХЛ у россиян

В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент позади второй период, счёт 4:0 в пользу гостей. Автором обеих шайб «копов» стал российский нападающий Артемий Панарин. Благодаря этому он улучшил свою позицию в гонке лучших снайперов сезона среди россиян.
После этого дубля в активе Панарина стало 33 гола в текущем сезоне регулярки. Он занимает второе место по голам среди россиян. Столько же шайб забил и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, он делит с Панариным вторую строчку.
Лучший российский снайпер на данный момент — форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на его счету 36 голов.
Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина
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