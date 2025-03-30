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Панарин сравнялся с Кучеровым и сократил отрыв от Овечкина по голам в сезоне НХЛ у россиян

Панарин сравнялся с Кучеровым и сократил отрыв от Овечкина по голам в сезоне НХЛ у россиян
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В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент позади второй период, счёт 4:0 в пользу гостей. Автором обеих шайб «копов» стал российский нападающий Артемий Панарин. Благодаря этому он улучшил свою позицию в гонке лучших снайперов сезона среди россиян.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Шнайдер, Вааканайнен) – 12:04     0:2 Панарин (Борген, Трочек) – 13:58     0:3 Фокс (Отман, Зибанеджад) – 24:48     0:4 Бродзински (Фокс, Вааканайнен) – 43:08     0:5 Фокс (Миллер, Миллер) – 45:47     0:6 Трочек (Миллер) – 56:53 (sh)     1:6 Lund (Граф, Смит) – 57:46 (pp)    

После этого дубля в активе Панарина стало 33 гола в текущем сезоне регулярки. Он занимает второе место по голам среди россиян. Столько же шайб забил и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, он делит с Панариным вторую строчку.

Лучший российский снайпер на данный момент — форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на его счету 36 голов.

Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина

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