Матвей Мичков вырвался в лидеры бомбардирской гонки среди новичков НХЛ

20-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забросил свои 23-ю и 24-ю шайбы в сезоне-2024/2025 НХЛ, который является для него первым в карьере, отличившись в рамках домашнего матча регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (7:4).

Благодаря дублю Мичков догнал в гонке бомбардиров-новичков защитника Лэйна Хатсона из «Монреаль Канадиенс», в активе которого пять заброшенных шайб и 51 результативная передача. Таким образом, Матвей, набравший 56 (24+32) очков в 73 играх, разделяет с американским защитником лидерство в текущем сезоне среди новичков по этому показателю.

На третьей строчке располагается нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, в активе которого 21 гол и 32 результативные передачи в 60 матчах.

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