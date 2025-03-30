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Матвей Мичков вырвался в лидеры бомбардирской гонки среди новичков НХЛ

Матвей Мичков вырвался в лидеры бомбардирской гонки среди новичков НХЛ
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20-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забросил свои 23-ю и 24-ю шайбы в сезоне-2024/2025 НХЛ, который является для него первым в карьере, отличившись в рамках домашнего матча регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (7:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Мичков (Конечны, Замула) – 05:27     2:0 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 05:56     2:1 Куинн (Петерка, Маклауд) – 10:57     2:2 Петерка (Куинн, Кребс) – 21:41     2:3 Куинн (Маклауд, Пауэр) – 28:13 (pp)     3:3 Мичков (Конечны) – 30:36     4:3 Кейтс (Фёрстер, Бринк) – 34:11     5:3 Пилинг (Типпетт, Люкселль) – 46:39 (pp)     6:3 Фёрстер (Бринк, Кейтс) – 50:13     6:4 Так (Маклауд) – 55:05 (sh)     7:4 Пилинг (Кейтс) – 55:34 (pp)    

Благодаря дублю Мичков догнал в гонке бомбардиров-новичков защитника Лэйна Хатсона из «Монреаль Канадиенс», в активе которого пять заброшенных шайб и 51 результативная передача. Таким образом, Матвей, набравший 56 (24+32) очков в 73 играх, разделяет с американским защитником лидерство в текущем сезоне среди новичков по этому показателю.

На третьей строчке располагается нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, в активе которого 21 гол и 32 результативные передачи в 60 матчах.

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