Дубль Драйзайтля в первом матче после возвращения помог «Эдмонтону» обыграть «Калгари»

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ).

В этом матче в состав «Ойлерз» вернулся после травмы звёздный немецкий нападающий Леон Драйзайтль, который записал на свой счёт дубль и результативную передачу, причём второй его гол оказался решающим в овертайме. Также шайбой за «Эдмонтон» отметился Виктор Арвидссон.

У «Калгари» голы забили Егор Шарангович и Брейден Пахал.

Отметим, что другой лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид продолжает восстанавливаться от травмы.

«Эдмонтон» набрал 89 очков и занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.