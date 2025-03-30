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Эдмонтон Ойлерз — Калгари Флэймз, результат матча 30 марта 2025, счёт 3:2 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Дубль Драйзайтля в первом матче после возвращения помог «Эдмонтону» обыграть «Калгари»
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В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Шарангович (Кадри, Пахал) – 04:32     1:1 Арвидссон (Драйзайтль, Нурс) – 36:20     1:2 Пахал (Кадри, Шарангович) – 47:55     2:2 Драйзайтль (Бушар, Нурс) – 56:48     3:2 Драйзайтль (Скиннер) – 62:25    

В этом матче в состав «Ойлерз» вернулся после травмы звёздный немецкий нападающий Леон Драйзайтль, который записал на свой счёт дубль и результативную передачу, причём второй его гол оказался решающим в овертайме. Также шайбой за «Эдмонтон» отметился Виктор Арвидссон.

У «Калгари» голы забили Егор Шарангович и Брейден Пахал.

Отметим, что другой лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид продолжает восстанавливаться от травмы.

«Эдмонтон» набрал 89 очков и занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

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