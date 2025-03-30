Дубль Драйзайтля в первом матче после возвращения помог «Эдмонтону» обыграть «Калгари»
Поделиться
В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Шарангович (Кадри, Пахал) – 04:32 1:1 Арвидссон (Драйзайтль, Нурс) – 36:20 1:2 Пахал (Кадри, Шарангович) – 47:55 2:2 Драйзайтль (Бушар, Нурс) – 56:48 3:2 Драйзайтль (Скиннер) – 62:25
В этом матче в состав «Ойлерз» вернулся после травмы звёздный немецкий нападающий Леон Драйзайтль, который записал на свой счёт дубль и результативную передачу, причём второй его гол оказался решающим в овертайме. Также шайбой за «Эдмонтон» отметился Виктор Арвидссон.
У «Калгари» голы забили Егор Шарангович и Брейден Пахал.
Отметим, что другой лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид продолжает восстанавливаться от травмы.
«Эдмонтон» набрал 89 очков и занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.
Комментарии
- 30 марта 2025
-
08:01
-
08:00
-
07:48
-
07:36
-
07:34
-
07:20
-
07:01
-
06:43
-
06:23
-
06:13
-
06:01
-
05:43
-
05:22
-
04:56
-
04:46
-
04:14
-
03:39
-
03:22
-
02:58
-
02:48
-
02:24
-
02:08
-
01:33
-
00:22
-
00:01
- 29 марта 2025
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:39
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:18
-
23:09
-
23:04