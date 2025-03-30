Леон Драйзайтль первым из игроков текущего сезона НХЛ забил 50 голов

Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отличился дублем по ходу завершившегося матча Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз», в котором хозяева выиграли после овертайма со счётом 3:2.

Для немецкого нападающего эти голы стали 50-м и 51-м в текущем сезоне регулярки. Он стал первым хоккеистом этого розыгрыша НХЛ, кому покорилась голевая планка в 50 шайб. На счету Драйзайтля также 53 результативные передачи.

Леон продолжает возглавлять снайперскую гонку НХЛ. На второй строчке идёт шведский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер — у него 42 гола.

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