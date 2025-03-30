Леон Драйзайтль первым из игроков текущего сезона НХЛ забил 50 голов
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Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отличился дублем по ходу завершившегося матча Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз», в котором хозяева выиграли после овертайма со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Шарангович (Кадри, Пахал) – 04:32 1:1 Арвидссон (Драйзайтль, Нурс) – 36:20 1:2 Пахал (Кадри, Шарангович) – 47:55 2:2 Драйзайтль (Бушар, Нурс) – 56:48 3:2 Драйзайтль (Скиннер) – 62:25
Для немецкого нападающего эти голы стали 50-м и 51-м в текущем сезоне регулярки. Он стал первым хоккеистом этого розыгрыша НХЛ, кому покорилась голевая планка в 50 шайб. На счету Драйзайтля также 53 результативные передачи.
Леон продолжает возглавлять снайперскую гонку НХЛ. На второй строчке идёт шведский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер — у него 42 гола.
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