Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сан-Хосе Шаркс — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 30 марта 2025, счёт 1:6, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Дубль Панарина помог «Рейнджерс» разгромить «Сан-Хосе» в выездном матче
Комментарии

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Разгромную победу со счётом 6:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Шнайдер, Вааканайнен) – 12:04     0:2 Панарин (Борген, Трочек) – 13:58     0:3 Фокс (Отман, Зибанеджад) – 24:48     0:4 Бродзински (Крайдер, Вааканайнен) – 43:08     0:5 Фокс (Миллер, Миллер) – 45:47     0:6 Трочек (Миллер) – 56:53 (sh)     1:6 Lund (Граф, Смит) – 57:46 (pp)    

Дублем отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Второй гол россиянина оказался победным в матче. Отметим, что обе свои шайбы Панарин забросил в первом периоде с разницей чуть менее чем в две минуты. Ещё по голу в составе «Рейнджерс» забили Джонни Бродзински, Винсент Трочек, а также дублем отметился защитник Адам Фокс. Голкипер «акул» Александр Георгиев пропустил все шесть шайб, отразив 27 бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Материалы по теме
«Оттава» точно в восьмёрке, а «Рейнджерс» могут пролететь мимо? Расклады на плей-офф НХЛ
«Оттава» точно в восьмёрке, а «Рейнджерс» могут пролететь мимо? Расклады на плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android