Дубль Панарина помог «Рейнджерс» разгромить «Сан-Хосе» в выездном матче
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Разгромную победу со счётом 6:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Шнайдер, Вааканайнен) – 12:04 0:2 Панарин (Борген, Трочек) – 13:58 0:3 Фокс (Отман, Зибанеджад) – 24:48 0:4 Бродзински (Крайдер, Вааканайнен) – 43:08 0:5 Фокс (Миллер, Миллер) – 45:47 0:6 Трочек (Миллер) – 56:53 (sh) 1:6 Lund (Граф, Смит) – 57:46 (pp)
Дублем отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Второй гол россиянина оказался победным в матче. Отметим, что обе свои шайбы Панарин забросил в первом периоде с разницей чуть менее чем в две минуты. Ещё по голу в составе «Рейнджерс» забили Джонни Бродзински, Винсент Трочек, а также дублем отметился защитник Адам Фокс. Голкипер «акул» Александр Георгиев пропустил все шесть шайб, отразив 27 бросков.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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