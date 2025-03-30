Дубль Панарина помог «Рейнджерс» разгромить «Сан-Хосе» в выездном матче

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Разгромную победу со счётом 6:1 одержали гости.

Дублем отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Второй гол россиянина оказался победным в матче. Отметим, что обе свои шайбы Панарин забросил в первом периоде с разницей чуть менее чем в две минуты. Ещё по голу в составе «Рейнджерс» забили Джонни Бродзински, Винсент Трочек, а также дублем отметился защитник Адам Фокс. Голкипер «акул» Александр Георгиев пропустил все шесть шайб, отразив 27 бросков.

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