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Драйзайтль сократил отставание от Маккиннона и Кучерова в гонке лучших бомбардиров НХЛ

Драйзайтль сократил отставание от Маккиннона и Кучерова в гонке лучших бомбардиров НХЛ
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Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился дублем и ассистом по ходу завершившегося матча Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз», в котором хозяева выиграли после овертайма со счётом 3:2. Благодаря этому он улучшил свою позицию в гонке бомбардиров НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Шарангович (Кадри, Пахал) – 04:32     1:1 Арвидссон (Драйзайтль, Нурс) – 36:20     1:2 Пахал (Кадри) – 47:55     2:2 Драйзайтль (Бушар, Нурс) – 56:48     3:2 Драйзайтль (Скиннер) – 62:25    

После этого матча в активе Драйзайтля стало 104 очка в текущей регулярке. Он стал автором 51 гола и 53 результативных передач. Таким образом, немец сократил отставание от идущих впереди него Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — 109 очков (30+79) — и Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 109 очков (33+76).

Леон продолжает возглавлять снайперскую гонку НХЛ. На второй строчке идёт шведский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер — у него 42 гола.

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