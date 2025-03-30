Драйзайтль сократил отставание от Маккиннона и Кучерова в гонке лучших бомбардиров НХЛ

Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился дублем и ассистом по ходу завершившегося матча Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз», в котором хозяева выиграли после овертайма со счётом 3:2. Благодаря этому он улучшил свою позицию в гонке бомбардиров НХЛ.
После этого матча в активе Драйзайтля стало 104 очка в текущей регулярке. Он стал автором 51 гола и 53 результативных передач. Таким образом, немец сократил отставание от идущих впереди него Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — 109 очков (30+79) — и Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 109 очков (33+76).
Леон продолжает возглавлять снайперскую гонку НХЛ. На второй строчке идёт шведский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер — у него 42 гола.
Главные камбэки в истории плей-офф НХЛ
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