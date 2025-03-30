Артемий Панарин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»
Поделиться
В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Разгромную победу одержали гости со счётом 6:1. Первой звездой матча признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся дублем.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Шнайдер, Вааканайнен) – 12:04 0:2 Панарин (Борген, Трочек) – 13:58 0:3 Фокс (Отман, Зибанеджад) – 24:48 0:4 Бродзински (Крайдер, Вааканайнен) – 43:08 0:5 Фокс (Миллер, Миллер) – 45:47 0:6 Трочек (Миллер) – 56:53 (sh) 1:6 Lund (Граф, Смит) – 57:46 (pp)
Второй гол россиянина оказался победным в матче. Отметим, что обе свои шайбы Панарин забросил в первом периоде с разницей чуть менее чем в две минуты.
Второй звездой матча признан голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик, пропустивший одну шайбу в самой концовке встречи. Американский вратарь отразил 21 бросок.
Третья звезда встречи — защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, отметившийся дублем.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2025
-
09:00
-
08:30
-
08:25
-
08:16
-
08:07
-
08:01
-
08:00
-
07:48
-
07:36
-
07:34
-
07:20
-
07:01
-
06:43
-
06:23
-
06:13
-
06:01
-
05:43
-
05:22
-
04:56
-
04:46
-
04:14
-
03:39
-
03:22
-
02:58
-
02:48
-
02:24
-
02:08
-
01:33
-
00:22
-
00:01
- 29 марта 2025
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:39
-
23:36