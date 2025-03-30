Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Артемий Панарин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»
Комментарии

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Разгромную победу одержали гости со счётом 6:1. Первой звездой матча признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся дублем.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Шнайдер, Вааканайнен) – 12:04     0:2 Панарин (Борген, Трочек) – 13:58     0:3 Фокс (Отман, Зибанеджад) – 24:48     0:4 Бродзински (Крайдер, Вааканайнен) – 43:08     0:5 Фокс (Миллер, Миллер) – 45:47     0:6 Трочек (Миллер) – 56:53 (sh)     1:6 Lund (Граф, Смит) – 57:46 (pp)    

Второй гол россиянина оказался победным в матче. Отметим, что обе свои шайбы Панарин забросил в первом периоде с разницей чуть менее чем в две минуты.

Второй звездой матча признан голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик, пропустивший одну шайбу в самой концовке встречи. Американский вратарь отразил 21 бросок.

Третья звезда встречи — защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, отметившийся дублем.

Материалы по теме
Дубль Панарина помог «Рейнджерс» разгромить «Сан-Хосе» в выездном матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android