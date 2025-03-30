НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 30 марта

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30 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Баффало Сэйбрз». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). Хозяева одержали победу со счётом 7:4. Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков в этой встрече отметился двумя заброшенными шайбами.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играли на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США). Хозяева одержали победу со счётом 5:3. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил 33-й матч в карьере с четырьмя очками. Кучеров обошёл форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (32) и сравнялся с Кентом Нильссоном (33) по количеству таких игр.

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Разгромную победу со счётом 6:1 одержали гости. Первой звездой матча признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся дублем.