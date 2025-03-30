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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 30 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 30 марта
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30 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Баффало Сэйбрз». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). Хозяева одержали победу со счётом 7:4. Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков в этой встрече отметился двумя заброшенными шайбами.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Мичков (Конечны, Замула) – 05:27     2:0 Пеллетье (Типпетт, Пилинг) – 05:56     2:1 Куинн (Петерка, Маклауд) – 10:57     2:2 Петерка (Куинн, Кребс) – 21:41     2:3 Куинн (Маклауд, Пауэр) – 28:13 (pp)     3:3 Мичков (Конечны) – 30:36     4:3 Кейтс (Фёрстер, Бринк) – 34:11     5:3 Пилинг (Типпетт, Люкселль) – 46:39 (pp)     6:3 Фёрстер (Бринк, Кейтс) – 50:13     6:4 Так (Маклауд) – 55:05 (sh)     7:4 Пилинг (Кейтс) – 55:34 (pp)    

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играли на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США). Хозяева одержали победу со счётом 5:3. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил 33-й матч в карьере с четырьмя очками. Кучеров обошёл форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (32) и сравнялся с Кентом Нильссоном (33) по количеству таких игр.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 02:02     2:0 Пербикс – 07:31     3:0 Пойнт (Макдона, Кучеров) – 17:57     4:0 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 39:43     4:1 Пулок (Ли, Боквист) – 45:58 (pp)     4:2 Гэткомб – 47:47     4:3 Деанджело (Цыплаков, Пелеч) – 48:47     5:3 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 59:46    
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 23:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Болдюк (Томас, Сундквист) – 10:57 (pp)     1:1 Маккиннон (Тэйвз) – 12:09     1:2 Бучневич (Сутер, Томас) – 48:54    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Братт, Ноэсен) – 00:29     0:2 Коттер (Дюмулен, Фут) – 05:46     1:2 Фолиньо (Сперджен, Нюквист) – 16:31     1:3 Хишир – 43:13     2:3 Хартман (Фолиньо, Богосян) – 45:22     2:4 Хишир (Хьюз, Братт) – 54:50 (pp)     2:5 Татар (Палат, Даулинг) – 56:46    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 О'Райлли (Бланкенбург, Форсберг) – 25:53 (pp)     1:1 Айкел (Теодор, Стоун) – 28:26     1:2 Смит (Барбашёв, Олофссон) – 46:25 (pp)     1:3 Хауден (Айкел, Теодор) – 59:15    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Грейг (Шабо, Пинто) – 07:24     1:1 Дженнер (Веренски, Матейчук) – 07:55     2:1 Батерсон (Козенс, Зуб) – 14:08     3:1 Сандерсон (Пинто, Грейг) – 29:17     3:2 Марченко (Веренски) – 51:02    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Лаферрье (Дано) – 21:57     1:1 Мэттьюс (Маккейб) – 40:55 (sh)     1:2 Таварес (Мэттьюс, Райлли) – 52:04 (pp)     1:3 Таварес (Марнер) – 58:35    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Каспер – 05:37     2:0 Рэймонд (Зайдер, Кейн) – 20:53 (pp)     2:1 Гики (Пастрняк, Лорей) – 22:12 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Шарангович (Кадри, Пахал) – 04:32     1:1 Арвидссон (Драйзайтль, Нурс) – 36:20     1:2 Пахал (Кадри) – 47:55     2:2 Драйзайтль (Бушар, Нурс) – 56:48     3:2 Драйзайтль (Скиннер) – 62:25    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Толванен (Макканн, Бураковски) – 01:27     1:1 Робертсон (Бурк, Стил) – 11:50     1:2 Хинц (Робертсон, Рантанен) – 18:24 (pp)     1:3 Марчмент (Дюшейн, Гранлунд) – 40:28 (pp)     1:4 Джонстон (Рантанен, Биксель) – 52:56     1:5 Рантанен (Хинц) – 56:25    

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Разгромную победу со счётом 6:1 одержали гости. Первой звездой матча признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся дублем.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Шнайдер, Вааканайнен) – 12:04     0:2 Панарин (Борген, Трочек) – 13:58     0:3 Фокс (Отман, Зибанеджад) – 24:48     0:4 Бродзински (Крайдер, Вааканайнен) – 43:08     0:5 Фокс (Миллер, Миллер) – 45:47     0:6 Трочек (Миллер) – 56:53 (sh)     1:6 Lund (Граф, Смит) – 57:46 (pp)    
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