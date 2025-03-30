В. Крикунов: СКА играл не хуже «Динамо», но команде не хватает ярости в атаке

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что СКА играл ничуть не хуже, чем «Динамо», во втором матче серии, в котором армейцы уступили в первом овертайме со счётом 1:2. Счёт в серии 2-0 в пользу бело-голубых.

«Смотрел игру от первой и до последней минуты и могу сказать, что СКА играл ничуть не хуже, чем «Динамо». У армейцев было много моментов, переиграли они вчистую динамовцев на точке вбрасывания. Но команде Романа Ротенберга, как мне показалось, не хватает ярости в завершающей стадии атаки.

По Егору Заврагину скажу, что парень молодец, старается и пропущенная шайба в овертайме не его вина. Если защитник располагается перед вратарём, закрывая ему видимость, и ведёт борьбу с соперником, то он обязан принимать бросок на себя или сделать так, чтобы шайба попала в соперника. Многие нападающие пока никак не могут раскрыться, потенциал-то у них очень даже приличный. Я имею в виду Толчинского, Хайруллина, Кузнецова, Грицюка. А вот Демидов молодец», — сказал Крикунов «Чемпионату».