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В. Крикунов: СКА играл не хуже «Динамо», но команде не хватает ярости в атаке

В. Крикунов: СКА играл не хуже «Динамо», но команде не хватает ярости в атаке
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что СКА играл ничуть не хуже, чем «Динамо», во втором матче серии, в котором армейцы уступили в первом овертайме со счётом 1:2. Счёт в серии 2-0 в пользу бело-голубых.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Демидов (Зайцев, Бардаков) – 10:23 (5x5)     1:1 Чернов – 18:30 (5x5)     2:1 Гусев – 70:41 (5x5)    

«Смотрел игру от первой и до последней минуты и могу сказать, что СКА играл ничуть не хуже, чем «Динамо». У армейцев было много моментов, переиграли они вчистую динамовцев на точке вбрасывания. Но команде Романа Ротенберга, как мне показалось, не хватает ярости в завершающей стадии атаки.

По Егору Заврагину скажу, что парень молодец, старается и пропущенная шайба в овертайме не его вина. Если защитник располагается перед вратарём, закрывая ему видимость, и ведёт борьбу с соперником, то он обязан принимать бросок на себя или сделать так, чтобы шайба попала в соперника. Многие нападающие пока никак не могут раскрыться, потенциал-то у них очень даже приличный. Я имею в виду Толчинского, Хайруллина, Кузнецова, Грицюка. А вот Демидов молодец», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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