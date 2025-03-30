Кучеров стал третьим игроком в текущем сезоне НХЛ, набравшим 11 очков за отрезок в 3 матча

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд. Всего за последние три матча россиянин набрал 11 очков — забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач. Кучеров стал третьим игроком в текущем сезоне, набравшим 11 очков за отрезок в три матча.

Ранее в сезоне по 11 очков за отрезок в три матча набирали нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц и форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук.

Кучеров поднялся на первое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3) он набрал 4 (1+3) очка. Всего на счету форварда 109 (33+76) очков в 69 матчах.