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Кучеров стал третьим игроком в текущем сезоне НХЛ, набравшим 11 очков за отрезок в 3 матча

Кучеров стал третьим игроком в текущем сезоне НХЛ, набравшим 11 очков за отрезок в 3 матча
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд. Всего за последние три матча россиянин набрал 11 очков — забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач. Кучеров стал третьим игроком в текущем сезоне, набравшим 11 очков за отрезок в три матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кучеров (Хедман, Гюнцель) – 02:02     2:0 Пербикс – 07:31     3:0 Пойнт (Макдона, Кучеров) – 17:57     4:0 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 39:43     4:1 Пулок (Ли, Боквист) – 45:58 (pp)     4:2 Гэткомб – 47:47     4:3 Деанджело (Цыплаков, Пелеч) – 48:47     5:3 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 59:46    

Ранее в сезоне по 11 очков за отрезок в три матча набирали нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц и форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук.

Кучеров поднялся на первое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3) он набрал 4 (1+3) очка. Всего на счету форварда 109 (33+76) очков в 69 матчах.

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