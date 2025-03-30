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Среди действущих игроков Драйзайтль уступает лишь Овечкину по числу сезонов с 50+ голами

Среди действущих игроков Драйзайтль уступает лишь Овечкину по числу сезонов с 50+ голами
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Немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился дублем в матче с «Калгари Флэймз», в котором хозяева выиграли в овертайме со счётом 3:2. Для немецкого нападающего эти голы стали 50-м и 51-м в текущем сезоне регулярки. Он стал первым хоккеистом этого розыгрыша НХЛ, кому покорилась планка в 50 шайб. Драйзайтль в четвёртый раз в карьере забрасывает минимум 50 шайб в составе «Ойлерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Шарангович (Кадри, Пахал) – 04:32     1:1 Арвидссон (Драйзайтль, Нурс) – 36:20     1:2 Пахал (Кадри) – 47:55     2:2 Драйзайтль (Бушар, Нурс) – 56:48     3:2 Драйзайтль (Скиннер) – 62:25    

Немецкий форвард повторил результат финского нападающего Яри Курри, который также четыре раза добирался до отметки в 50 голов за сезон в составе «Эдмонтона». Рекордсменом клуба по этому показателю является легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки, восемь сезонов забрасывавший минимум 50 шайб за «Ойлерз».

Из действующих игроков больше сезонов с 50+ голами только у Александра Овечкина (9).

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