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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 30 марта 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 30 марта 2025 года
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Сегодня, 30 марта, пройдёт очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Запланированы четыре встречи — две в Западной конференции и две в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Запад

«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии 2-0.
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии 2-0.
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии 2-0.
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии 2-0.

Восток

«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии 1-1.
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии 2-0.
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии 0-2.
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии 1-1.

Отметим, что Кубок Гагарина — 2025 завершится не позднее 25 мая.

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