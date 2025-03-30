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Леон Драйзайтль установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в овертаймах за сезон

Леон Драйзайтль установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в овертаймах за сезон
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился двумя заброшенными шайбами по ходу матча Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ). Немецкий форвард установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в овертаймах за один сезон.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Шарангович (Кадри, Пахал) – 04:32     1:1 Арвидссон (Драйзайтль, Нурс) – 36:20     1:2 Пахал (Кадри) – 47:55     2:2 Драйзайтль (Бушар, Нурс) – 56:48     3:2 Драйзайтль (Скиннер) – 62:25    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, сегодняшняя шайба в дополнительное время матча стала для Леона шестой в регулярке-2024/2025. Ранее по пять голов в овертаймах забивали Себастьян Ахо, Брэд Маршан, Алекс Гальченюк, Джонатан Тэйвз и Стивен Стэмкос.

Для немецкого нападающего эти голы стали 50-м и 51-м в текущем сезоне регулярки. Он стал первым хоккеистом этого розыгрыша НХЛ, кому покорилась голевая планка в 50 шайб. На счету Драйзайтля также 53 результативные передачи.

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