Леон Драйзайтль установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в овертаймах за сезон

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился двумя заброшенными шайбами по ходу матча Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ). Немецкий форвард установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в овертаймах за один сезон.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, сегодняшняя шайба в дополнительное время матча стала для Леона шестой в регулярке-2024/2025. Ранее по пять голов в овертаймах забивали Себастьян Ахо, Брэд Маршан, Алекс Гальченюк, Джонатан Тэйвз и Стивен Стэмкос.

Для немецкого нападающего эти голы стали 50-м и 51-м в текущем сезоне регулярки. Он стал первым хоккеистом этого розыгрыша НХЛ, кому покорилась голевая планка в 50 шайб. На счету Драйзайтля также 53 результативные передачи.