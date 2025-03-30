«Авангард» — «Металлург»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 марта, в Омске пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ Prime». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В первых двух играх серии сильнее был «Авангард» со счётом 4:1 и 3:2 ОТ.

Напомним, магнитогорский клуб по итогам регулярного сезона занял третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» занял шестое место по итогам регулярки. В сезоне команды провели шесть встреч, в которых клубы одержали по три победы.

Следующие матчи в серии состоятся 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.