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«Ак Барс» — «Автомобилист»: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 марта, в Казани пройдёт третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск. Встречу покажет тематический канал КХЛ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В первой игре серии сильнее был «Ак Барс» со счётом 4:1. Второй матч выиграл «Автомобилист» со счётом 4:3.

Напомним, уральский клуб по итогам регулярного сезона занял четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» занял пятое место по итогам регулярки. В сезоне команды провели четыре встречи, где в трёх матчах сильнее был казанский клуб, в одной игре — «Автомобилист».

Следующие матчи в серии состоятся 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.